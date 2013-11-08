版本:
中国
债券 | 2013年 11月 8日 星期五 18:13 BJT

欧洲汇市：英国贸易数据疲软拖累英镑下跌，市场观望美国就业报告

欧元兑英镑 升0.1%至0.8344英镑，脱离周四在欧洲央行意外降息后所及的1月中来最低水准0.8300。

交易商称，短期内英镑难以明确升破1.20欧元(即每欧元兑0.8333英镑)，英国进口商经常在该水准卖出英镑。

但未来几天英镑兑欧元料将上扬，因欧元区0.25%的指标利率低于英国的0.5%。

“整体上我预期，在下周英国央行公布通胀报告前，英镑将偏正面基调…，”ETX Capital首席外汇经纪商Richard Wiltshire表示。

英国央行下周三将公布增长和通胀预估。

英国央行周四维持政策不变，坚守维持利率于低档直到复苏站稳脚跟的承诺。不过投资者愈加预期该央行将提早收紧政策。 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐