欧洲汇市：英国贸易数据疲软拖累英镑下跌，市场观望美国就业报告

中国债市：一季度银行间市场企业信用债发行规模7,896亿，同比减逾五成

路透上海4月7日 - 路透根据中央国债登记结算公司和上海清算所数据统计显示，今年 一季度，非金融企业在银行间市场发行的短期融资券、中期票据等信用债发行规模为7,896 亿元人民币，较去年同期的17,060亿元大减54%。 同口径债券托管方面，中债登和上清所今年一季度共净减少企业信用债托管2,147亿元 ，期末余额为121,375亿元；2016年一季度则为净增6,245亿元。 受市场波动剧烈影响，3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额 总计781.4亿元，此前两个月取消或推迟发行规模分别为239.5亿元和258亿元。 以下为2017年和2016年一季度非金融企业信用债发行明细(金额单位：亿元)： 项 目 2017年一季 2016年一季 增 减 度 度 超短期融资券 4,142 7,605 -3,