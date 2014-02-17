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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 18:10 BJT

欧洲汇市：英镑续升，贸易加权指数触及五年高位

英镑走强，即便英国央行总裁卡尼在周日公布的采访中表示，只有当一系列指标显示经济更接近全部产能时，央行才会开始升息。

“市场并没有太放松，对英国升息的预期已经上升，这又支撑了英镑，”FXPro的首席分析师Simon Smith表示。

“英镑兑美元目前处在四年多所未见的水平。”

英镑兑美元 走强至1.6755美元，在亚洲交易时段曾触及1.6823的高点，为2009年末以来最高。投机客的的目标是1.70美元，为2009年8月以来所未见的水平。不过，部分投资者变得愈加谨慎，因为根据14日相对强弱指标(RSI)，英镑接近超卖区域。

路透数据显示，英镑贸易加权指数 升至86.6，为2008年底以来最高。(完)

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