欧洲汇市：英镑微升，走势取决于就业和预算数据

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
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英国财政大臣欧思邦周三提交的2014年预算若上调经济成长预期，也不会引发更多乐观情绪。相反，很多分析师聚焦于1月失业上升的风险。
英镑兑美元上涨不到0.2%至1.6620，兑欧元涨0.3%至0.8370。
英国12月失业率升至7.2%，分析师预计周三出炉的1月失业率持平于上月。
英国央行总裁周二发表的言论偏强硬，这在盘初支撑英镑。
周三出炉的英国央行会议记录料显示货币委员会更多鸽派观点。(完)
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