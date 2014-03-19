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市场报道 | 2014年 3月 19日 星期三 17:27 BJT

欧洲汇市：英镑微升，走势取决于就业和预算数据

英国财政大臣欧思邦周三提交的2014年预算若上调经济成长预期，也不会引发更多乐观情绪。相反，很多分析师聚焦于1月失业上升的风险。

英镑兑美元上涨不到0.2%至1.6620，兑欧元涨0.3%至0.8370。

英国12月失业率升至7.2%，分析师预计周三出炉的1月失业率持平于上月。

英国央行总裁周二发表的言论偏强硬，这在盘初支撑英镑。

周三出炉的英国央行会议记录料显示货币委员会更多鸽派观点。(完)

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