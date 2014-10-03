欧洲汇市：英镑处于守势，英国服务业PMI令人失望

投行观点：高盛目标价从250美元下调至240，评级为表现与同业一致--RBC
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数据公布后英镑兑美元 跌0.4%至1.6070美元，接近9月10日触及的11个月低位1.6052，当时市场担心苏格兰公投赞成独立。
“唯一能让英镑能与美元抗衡的，是市场预期大幅转向今年可能收紧政策，”FxPro研究主管Simon Smith称。
“没错，有两名成员投票赞成升息，但我仍然认为，今年央行升息的阻碍非常大。”
PMI数据公布后，欧元兑英镑 升至0.78605英镑，为9月23日以来最高。(完)
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