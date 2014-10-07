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市场报道 | 2014年 10月 7日 星期二 18:19 BJT

欧洲汇市：英镑持稳，受助于英国制造业数据

“兑欧元我们肯定看涨，而兑美元的话，我感觉反弹时机可能已经成熟，”荷兰合作银行的分析师Jane Foley称。

“我觉得诱因不会是英国数据，而是美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录，或美联储官员讲话。(英国)今天早晨的数据并不特别糟糕，但显然也不强劲，所以市况稳定。”

英镑兑美元 基本持平于1.6075美元，从周一触及的11个月低位1.5944美元上涨。英镑兑欧元 涨0.2%，报0.7853英镑。

英国8月工业生产较前月持平，较上年同期增长2.5%。制造业产出较上年同期增长3.9%，略高于预期。 (完)

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