英国金融市场：英镑下滑，因投资人预计美联储将早于英国央行升息

路透伦敦12月15日 - 英镑兑美元周一跌向15个月低点，本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)将举行货币政策会议，可能暗示美国升息将早于英国。

英镑兑美元 跌0.7%，报1.5602美元，离上周触及的15个月低点1.5545美元不远，英镑兑欧元 跌0.2%，报0.7961英镑。

数据显示，12月英国房屋要价创历来最大月度跌幅，但这并未改变英国将在明年年底甚至2016年升息的预期。

在夏季前，投资人仍预计英国央行会是首个升息的主要央行，这带动英镑兑美元在7月升至六年最高的约1.72美元。

但在苏格兰独立公投以及英国公布一连串疲弱经济数据后，升息预估被押后，英镑也因此下挫了近10%。

相比而言，美国经济动能增强以及升息预期提前至明年年中带动美元上扬。美联储周三将开会讨论货币政策，投资人将仔细研读发布的声明，以巩固升息预期。

除了美联储货币政策会议外，投资人还将关注英国公布的数据，以寻找英国经济复苏强度的线索。

英债小幅下滑，跟随油价挫至五年半低点后的德债和美债走势。1530GMT，10年期英债收益率升2.5个基点，报1.83%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价