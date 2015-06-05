欧洲汇市：欧元继续上涨导致英镑下跌，关注美国就业数据

近几周，逊于预期的数据使英镑受到打击，这一波数据引发对英国经济是否能持续复苏的疑问。

本周公布的英国服务业采购经理人指数(PMI)显示，5月服务业增长放缓幅度为近四年最大。前一周英国公布的第一季国内生产总值(GDP)数据表现不佳，使原本期望上修GDP数据的人感到失望。

“许多失望情绪波及到英镑，”荷兰合作银行驻伦敦资深外汇策略师Jane Foley表示。“市场上有种感觉，英国的经济增长可能转入低速。”

英镑兑美元 日内下跌0.4%，报1.5302美元，但与本周初水准大致持平。

今天的焦点是美国在1230 GMT公布的非农就业数据。市场认为美国经济处在一个重要关口。继第一季经济表现不佳之后，近来的数据令人喜忧参半，支撑了美联储可能等到2016年才升息的预期。

英国央行周四的政策决定没有出人意料，维持指标利率在0.5%的纪录低点不变。

“英国央行的政策会议平淡无奇，”Swissquote的市场分析师Arnaud Masset写道。“英镑将在1.52美元附近寻获支撑...，若要上涨，则需要新的刺激才能突破1.58美元的区域。”(完)

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