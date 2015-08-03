欧洲汇市：英镑企稳，等待周四的英国央行利率决定和大量数据

* 周四英国央行将发布利率决定

* 市场揣摩是否英镑强势会令升息推迟

路透伦敦8月3日 - 英镑兑欧元周一持稳，兑欧元较七年半高点低了不到1%，市场都在关注周四将公布的数据以及英国央行的利率决定，或能为英镑提供支撑。

英镑兑欧元在过去四个月稳步上涨，未受欧元兑美元企稳影响，主要受到对英国央行可能在年底升息的臆测重燃带动。

英国央行周四将公布利率决定。预计至少会有两至三位委员投票赞成加息。

包括高盛和法国兴业银行等多家银行策略师表示，这令本周欧元兑英镑有下滑风险，但许多英镑和货币市场交易员并不那么确定。

一位不愿具名的银行人士表示，通胀预估可能很难给委员会内鹰派成员提供支持，经济离可以升息的情况还较远。

伦敦市场午后，美国公布的部分数据疲弱，拖累美元表现，英镑也受牵连，一度兑欧元 跌0.2%，报0.7041英镑。但1556GMT，英镑反弹至0.7024英镑，升0.1%。英镑兑美元 跌约0.1%，报1.5605美元，英镑贸易加权指数 小涨至94.1，略低于七年高位。

英国央行进一步朝2007年以来首次升息的方向前进，然而英镑走强正使得该行内部决策者在何时启动升息的问题上发生分歧。(完)

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