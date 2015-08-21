欧洲汇市：英镑走坚，之前兑美元触及七周最高水平

路透伦敦8月21日 - 英镑兑美元周五升至七周最高水平，由于担心全球经济增长，加上美国通胀偏低，投资者推迟对美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息时间的预期。

尽管投资者不确定美联储是否会在9月启动加息，但他们相信英国央行或在明年第一季度加息，主要考虑到英国经济状况良好。

英镑兑美元 触及7月1日以来最高1.5724美元。但兑欧元 走软，报0.7191英镑。美元兑一篮子主要货币 触及近八周低位，因中国出炉的更多利空消息加重了对美联储下月是否会升息的疑虑。

“围绕中国的担忧情绪及其可能对美联储升息的影响，加剧了对大宗商品领域的忧虑，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad称。

“英镑前景维持稳定，不受这些担忧的影响。本周稍早公布的英国核心消费者物价指数(CPI)数据估计已经提振了市场人气，英镑兑美元现已突破1.57水平，有望开始上看1.58。”

英国7月扣除食品、能源和烟酒的核心CPI同比上升1.2%，触及五个月最高。6月升幅0.8%。

本月稍早，英国央行称，尽管通胀温和状况仍将至少持续至2016年中期，但是随着经济的加速成长，通胀率料将上升。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在英国每日电讯报发表文章称，“利率需要早在通胀达到2%的目标前上调。等待太久可能损害复苏，尤其如果到时候升息速度需要以比我们预期的逐步升息更快的话。

周五公布的数据显示，英国公共财政状况也有所改善 ，这是显示英国经济正在改善的又一迹象。(完)

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