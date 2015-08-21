欧洲汇市：英镑走坚，之前兑美元触及七周最高水平

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦8月21日 - 英镑兑美元周五升至七周最高水平，由于担心全球经济增长，加上美国通胀偏低，投资者推迟对美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息时间的预期。
尽管投资者不确定美联储是否会在9月启动加息，但他们相信英国央行或在明年第一季度加息，主要考虑到英国经济状况良好。
英镑兑美元 触及7月1日以来最高1.5724美元。但兑欧元 走软，报0.7191英镑。美元兑一篮子主要货币 触及近八周低位，因中国出炉的更多利空消息加重了对美联储下月是否会升息的疑虑。
“围绕中国的担忧情绪及其可能对美联储升息的影响，加剧了对大宗商品领域的忧虑，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad称。
“英镑前景维持稳定，不受这些担忧的影响。本周稍早公布的英国核心消费者物价指数(CPI)数据估计已经提振了市场人气，英镑兑美元现已突破1.57水平，有望开始上看1.58。”
英国7月扣除食品、能源和烟酒的核心CPI同比上升1.2%，触及五个月最高。6月升幅0.8%。
本月稍早，英国央行称，尽管通胀温和状况仍将至少持续至2016年中期，但是随着经济的加速成长，通胀率料将上升。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在英国每日电讯报发表文章称，“利率需要早在通胀达到2%的目标前上调。等待太久可能损害复苏，尤其如果到时候升息速度需要以比我们预期的逐步升息更快的话。
周五公布的数据显示，英国公共财政状况也有所改善 ，这是显示英国经济正在改善的又一迹象。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)