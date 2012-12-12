欧洲汇市: 英镑兑美元保持在近五周高点,联储会议结果受到关注

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
不过投资者亦将关注0930GMT出炉的英国就业数据,寻求该国经济疲弱 的线索,这可能打压英镑.路透预估显示,英国失业率料维持在7.8%不变. "美联储必须宣布够大的宽松规模,美元才能维持弱势.若规模大于450 亿美元,英镑有机会会在未来数周回升向1.63美元附近(9月高位)."丹麦盛 宝银行(Saxo Bank)外汇策略师John Hardy称. 英镑兑美元 持平于1.6105美元,脱离上周所及五周高位1.613 1.技术图表显示,支撑位在55日和50日移动均线附近,切入位分别为1.6024 和1.6032. 英镑兑欧元 持平于0.8074英镑.受意大利政局动荡影响, 欧元周一触及近三周低位0.8035.短线支撑位在55日移动均线切入位0.805 7. 随着欧元区经济滑坡幅度甚于英国,且撙节和收紧财政可能数年令经 济成长承压,法国巴黎银行表示,模型建议作空欧元/英镑仓位.(完)
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。