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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 17:31 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元保持在近五周高点,联储会议结果受到关注

不过投资者亦将关注0930GMT出炉的英国就业数据,寻求该国经济疲弱
的线索,这可能打压英镑.路透预估显示,英国失业率料维持在7.8%不变.
    
    "美联储必须宣布够大的宽松规模,美元才能维持弱势.若规模大于450
亿美元,英镑有机会会在未来数周回升向1.63美元附近(9月高位)."丹麦盛
宝银行(Saxo Bank)外汇策略师John Hardy称.
    
    英镑兑美元 持平于1.6105美元,脱离上周所及五周高位1.613
1.技术图表显示,支撑位在55日和50日移动均线附近,切入位分别为1.6024
和1.6032.
    
    英镑兑欧元 持平于0.8074英镑.受意大利政局动荡影响,
欧元周一触及近三周低位0.8035.短线支撑位在55日移动均线切入位0.805
7.
    
    随着欧元区经济滑坡幅度甚于英国,且撙节和收紧财政可能数年令经
济成长承压,法国巴黎银行表示,模型建议作空欧元/英镑仓位.(完)

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