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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 18:08 BJT

欧洲汇市:英镑兑美元接近六周高位,后市可望走强

这符合预期,不过决策者将政策前景与失业率和通胀挂钩让市场意外.
    
    "购买850亿美元资产...绝对比QE2力度更大,"荷兰国际集团外汇策略主管Chris T
urner谈到美联储之前的购债行动时称.
    
    "现在关键要看英国央行作何反应,但短期内美元会面临跌压,英镑/美元到12月底
的时候会涨到1.63美元."
    
    美联储的政策决议使美元/欧元周三尾盘下跌,英镑/欧元也走软.
    
    欧元/英镑 上涨0.2%至0.8110英镑,大致守在10月以来0.8165-0.7960
的区间内.
    
    市场目前关注将于1100GMT出炉的英国工业联盟(CBI)12月总工业订单差值.(完)

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