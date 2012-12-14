欧洲汇市: 英镑兑欧元下跌,因此前英国评级展望被调降

野村外汇分析师Geoff Kendrick称,"展望下调可能使英镑短期内遭抛 售...目前走向一直不是很明显,不过这肯定会使得英国三A评级的光芒减 弱." "...不过反应不是很大."他并表示0.82英镑附近的4月高点将是欧元 的强劲阻力. 欧元兑英镑 扩大涨势,触及九日高点0.8129英镑. 欧元最新上涨0.1%,报0.8120英镑. 英镑兑美元 上涨0.1%,报1.6130美元,接近周三触及的六周高 位1.6173美元. 花旗在给客户的晨报中称,"英国主权评级有下调可能,冲击英镑的避 险需求."(完)