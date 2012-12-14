欧洲汇市: 英镑兑欧元下跌,因此前英国评级展望被调降

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
野村外汇分析师Geoff Kendrick称,"展望下调可能使英镑短期内遭抛 售...目前走向一直不是很明显,不过这肯定会使得英国三A评级的光芒减 弱." "...不过反应不是很大."他并表示0.82英镑附近的4月高点将是欧元 的强劲阻力. 欧元兑英镑 扩大涨势,触及九日高点0.8129英镑. 欧元最新上涨0.1%,报0.8120英镑. 英镑兑美元 上涨0.1%,报1.6130美元,接近周三触及的六周高 位1.6173美元. 花旗在给客户的晨报中称,"英国主权评级有下调可能,冲击英镑的避 险需求."(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。