欧洲汇市: 英镑兑美元触两个半月高位,兑欧元亦上涨

英镑兑美元 触及10月5日迄今高位1.6202美元,近期阻力位在 10月5日高点1.6218美元.交易商称,海湾国家投资者在伦敦早盘交易时段 买入英镑,而行权价在1.6200美元的到期期权可能使汇价波动. 欧元兑英镑 在亚洲交易时段触及近两个月高点0.81505英 镑,但稍晚下滑至0.8129英镑,日内下跌0.1%. 英镑兑日圆 触及2011年4月迄今最高水准136.37日圆.日本 自民党周末赢得大选,且预计将强力放宽货币政策,令日圆受到打压. 商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示,投机客削减美元多头仓 位,仍看多英镑. 英国周一无数据公布,投资者将关注周二的通胀数据和之后一日的英 国央行政策会议记录,据此判断当局扩大公债购买计划的机率.本周亦将公 布零售销售数据.(完)