更正-欧洲汇市: 英镑持稳,英国黯淡经济前景难以带来任何宽慰(12月24日)

(更正: 因译文有误,内文第五段改为"停损买单在1.6200上方",非"停损卖单 ") 路透伦敦12月24日 - 英镑周一在淡静交投中保持平稳,由于围绕英国经 济复苏的疑虑挥之不去,令市场依然预期英国央行有机会在新的一年里继续放 宽货币政策,而这将抑制英镑的涨幅. 交易员还表示,美国预算谈判的不确定性也料将支持资金在近期流向美元 . 避免美国财政悬崖的努力周五陷入混乱,尽管年底大限步步逼近,互相推 诿的议员还是准备离开去度过圣诞假期. 总统奥巴马和众议院议长贝纳已各自去度圣诞假期,国会也处于休假阶段 ,且距离1月1日只剩几天时间. 英镑兑美元 持稳在1.6190美元,伦敦早盘交易时段半主权投资者 买盘给予小幅助力,据称停损买单在1.6200上方.交易商称,行权价在1.6200美 元的期权到期料限制涨幅,令英镑/美元远低于上周三触及的三个月高点1.630 7美元. "今天我看不出有任何能让英镑突破交易区间的原因.我认为,市场将陷1. 6150-1.6200区间."伦敦一位现汇交易商称. 英镑兑欧元 小幅下跌,报0.8158英镑,距离七个半月低点0.81 68英镑不远.交易商称,英镑在近几个交易日承压,因有来自德国银行对欧元的 稳定需求,可能是为了满足月底欧元需求. 一些分析师表示,如果明年英国经济仍步履蹒跚,促使英国央行再度放宽 货币政策,英镑可能将会进一步走弱.(完)