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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 18:16 BJT

欧洲汇市: 英镑兑欧元触及八个月低点,受英国经济疑虑拖累

英镑兑欧元的下滑令英镑贸易加权指数 跌至83.2的两个月低点.

上周的数据显示,英国零售销售弱于预期,公共借款增加,12月消费者信心大幅下滑,这加重了对未来几个月经济形势将恶化的担忧.

"近期低迷的英国数据表明,人们可能必须重新检讨将英镑视为避险资产的看法,"苏格兰皇家银行外汇策略师aul Robson说.

"2012年英镑确实扮演了较欧元相对安全的货币.当趋势逆转时,欧元越强,英镑就越弱."

英镑兑美元 上涨0.15%至1.6156美元,21日移动均线1.6129提供支撑,不过交易员表示涨势可能会有限,因在1.6180附近据传有卖单.

英镑兑日圆持续上涨,因预期日本新任首相安倍晋三将采取措施压低日圆汇价并实施大力刺激举措.

英镑兑日圆 升至138.69的2011年4月来最高.(完)

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