欧洲汇市: 英镑兑欧元触及八个月低点,受英国经济疑虑拖累

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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英镑兑欧元的下滑令英镑贸易加权指数 跌至83.2的两个月低点.
上周的数据显示,英国零售销售弱于预期,公共借款增加,12月消费者信心大幅下滑,这加重了对未来几个月经济形势将恶化的担忧.
"近期低迷的英国数据表明,人们可能必须重新检讨将英镑视为避险资产的看法,"苏格兰皇家银行外汇策略师aul Robson说.
"2012年英镑确实扮演了较欧元相对安全的货币.当趋势逆转时,欧元越强,英镑就越弱."
英镑兑美元 上涨0.15%至1.6156美元,21日移动均线1.6129提供支撑,不过交易员表示涨势可能会有限,因在1.6180附近据传有卖单.
英镑兑日圆持续上涨,因预期日本新任首相安倍晋三将采取措施压低日圆汇价并实施大力刺激举措.
英镑兑日圆 升至138.69的2011年4月来最高.(完)
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI