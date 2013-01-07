欧洲汇市: 英镑兑美元下跌,市场焦点转向英国央行会议

英国央行本周料将维持货币政策不变,但部分分析师表示,同一天的欧洲央行会议可能带动英镑兑欧元上扬.

"英镑/美元上午走跌,但确实有些因素应会支持风险胃纳,而这通常会对英镑/美元有利,"苏格兰皇家银行的Paul Robson称.

美元兑英镑上周大幅上扬,此前美联储12月会议记录显示,政策委员考虑过最快今年要结束买债计画.

由于周一无主要数据公布,因此市场焦点将转向英国央行会议.多数分析师预期政策委员将决议维持利率以及资产买进金额不变.

"英国央行的决议可能不会有影响,但欧洲央行的会后记者会可能更有机会带来意外,"Robson称.

欧元兑英镑 跌0.1%至0.8120英镑,跌向上周触及的三周半低点0.8086英镑.

欧元易于受卖压打击,因部分市场人士预期欧洲央行总裁德拉吉将在政策会议后的记者会上暗示未来将降息.(完)

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