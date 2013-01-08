欧洲汇市: 英镑兑欧元及美元下跌,聚焦英国经济成长

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
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另一项调查显示,上季企业信心普遍改善,但却未能提振英镑.
"英镑的焦点在于2012年第四季及2013年第一季国内生产总值(GDP)状况的初步讯号,"RBC Capital Markets全球汇市策略主管Adam Cole表示.他预期近期英镑将在1.60-1.63区间波动.
英镑 下跌0.2%至1.6089美元,自上周触及的16个月高点1.6380回档,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录暗示可能会采取更为强硬立场,带动美元全面上涨.
欧元兑英镑 上涨0.2%至0.8154英镑,脱离上周触及的三周低点0.8086英镑.
周二英国没有重要数据出炉,投资人将观察周三公布的贸易数据,以协助判断英国经济的状况.预估贸易赤字将小幅收窄.
市场人士把焦点放在周四英国央行会议,预料该行委员将维持利率及量化宽松规模不变.
欧洲央行亦将在周四召开会议,料将作出利率决策并召开记者会,投资人将会密切注意是否有进一步降息的讯号.(完)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。