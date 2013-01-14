欧洲汇市: 英镑兑欧元触及九个半月低点,因英国经济前景不佳

欧元兑英镑 最新上涨0.15%至0.8282英镑,稍早曾创出去年4月初以来高位0.8298英镑.交易商称在0.83英镑有期权障碍.若突破该水准,欧元可能延续涨势.

摩根士丹利银行的欧洲外汇策略主管Ian Stannard称,"欧洲内部有一些相当正面的积极动态,而英国数据一直好坏参半,加剧了英镑整体的疲软环境."

"下几周欧元升至0.84英镑不会令人意外."

据周五公布的一系列数据和预估显示,2012年第四季英国经济可能萎缩,加大了政府摆脱严重预算赤字的难度.

周一英国无预定经济数据公布,分析师称焦点将是周二的通胀率数据.

英镑兑美元 跌0.1%至1.6118美元,预计1.6068美元附近有强劲支撑,这是100、55和50日均线汇聚区域.(完)

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