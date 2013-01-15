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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 17:18 BJT

欧洲汇市: 英镑微涨并摆脱九个半月低点,通胀数据料提供短暂提振

路透伦敦1月15日 - 英镑兑欧元周二稍稍摆脱九个半月低点,因稍晚英国将公布通胀数据,该数据可能降低进一步货币宽松的前景,而且投资者对欧元近来的涨势进行获利了结.

英国12月通胀率料继续高企在2.7%,分析师称这或许给予英镑小幅提振,因英国央行选择进一步量化宽松的可能性降低.

不过,英镑的涨势料将短暂,因高通胀可能降低消费者的购买力,使疲弱的经济进一步恶化.

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