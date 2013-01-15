欧洲汇市: 英镑微涨并摆脱九个半月低点,通胀数据料提供短暂提振

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦1月15日 - 英镑兑欧元周二稍稍摆脱九个半月低点,因稍晚英国将公布通胀数据,该数据可能降低进一步货币宽松的前景,而且投资者对欧元近来的涨势进行获利了结.
英国12月通胀率料继续高企在2.7%,分析师称这或许给予英镑小幅提振,因英国央行选择进一步量化宽松的可能性降低.
不过,英镑的涨势料将短暂,因高通胀可能降低消费者的购买力,使疲弱的经济进一步恶化.
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。