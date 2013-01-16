欧洲汇市: 英镑兑美元下跌,受经济疑虑及惠誉评级警告打击

英镑如果明确跌破1.60美元，将看向11月中旬低点1.5828.

惠誉周二晚间接受路透电视专访时表示,"英国面临的风险明显增多",如果3月公布的预算报告显示英国债务持续增加,那么惠誉可能调降英国评级.

分析师表示,周五公布英国零售销售数据之前,投资人可能信心不足.

"数据公布前英镑拉回,我不会觉得奇怪,"Moneycorp的经纪商Chris Redfern表示,并称下周将公布的英国第四季国内生产总值(GDP)初值数据也很重要.

他预期英镑兑美元大致在近期区间1.60-1.63内波动,不过若数据非常疲弱,可能促使英镑跌破这个区间.

欧元兑英镑 微涨0.1%至0.8285英镑,但低于周一高位0.8326,这是2012年4月以来最高水准.(完)

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