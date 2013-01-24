欧洲汇市: 英镑走势迟滞,投资者关注英国疲弱经济数据

英镑兑美元 接近持平在1.5843,高于上日低点1.5802,该水平为8月以来最低.

尽管预测经济增长低迷,分析师表示在周五英国国内生产总值(GDP)数据出炉之前,英镑可能难以跌破1.58美元附近的支撑位,因许多投资者已经卖出英镑.

路透调查中的分析师预测,去年最后一季英国经济可能萎缩0.1%,但预测区间为萎缩0.2-0.6%.

"我猜测市场可能已经为疲弱的数据做好准备,因此,如果数据意外上扬,或下滑幅度与预估相近,英镑空头可能要被迫回补,"FxPro的首席策略师Michael Derks表示.

欧元兑英镑 小涨0.1%,至0.8406英镑,受到德国综合采购经理人指数(PMI)上升的提振,该数据抵消了稍早法国综合PMI数据逊于预期的影响. (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价