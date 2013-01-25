欧洲汇市: 英镑兑欧元触及11个月低位,英国第四季GDP公布在即

欧元兑英镑最新上涨0.1%至0.8480,持续受惠于欧元区债务疑虑转淡,投资人也预期0900GMT公布的德国Ifo调查将显示出该国经济回升.

英镑也有进一步下跌的风险,因英国多家银行业者买进欧元以偿还一年多前向欧洲央行借入的资金.欧洲央行将在周五稍晚公布各家银行计画归还数额.

英镑兑欧元下跌致使英镑贸易加权指数 跌至10个月低点81.1.

部分交易商表示,若0930GMT公布的英国国内生产总值(GDP)数据优于预期,则英镑可能反弹,因市场已经为疲弱数据预做准备.

英镑兑美元 上涨0.15%至1.5812,脱离周四触及的五个月低点1.5757,交易商称原因在于有传言指称GDP数据不错.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价