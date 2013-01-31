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市场报道 | 2013年 1月 31日 星期四 17:56 BJT

欧洲汇市: 英镑跌势暂获喘歇,但经济疲弱担忧继续施压

英镑兑美元 上涨0.1%至1.5818美元,脱离周一所及的五个月低位1.5674美元.预计技术阻力位在200周均线1.5856美元左右.

欧元兑英镑 跌0.2%至0.8573英镑.

德意志银行外汇分析师George Saravelos称,"这仅是小幅修正.我们相当看空英镑兑美元和兑欧元.英镑已经跌了许多,但有更多下跌空间."

德意志银行预计年底前英镑跌至1.50美元.

Saravelos表示,有许多因素造成英镑前景不佳,包括英国大额经常帐赤字,以及去年从欧元区流入英国的避险资金发生回流.

市场下一焦点将是定于周五公布的英国1月制造业采购经理人指数(PMI)数据.(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/田建华; 审校 王洋/艾茂林)

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