欧洲汇市: 英镑兑欧元下跌,PMI数据公布前走势脆弱

上周公布数据显示,英国经济在2012年最后一季呈现萎缩,之后英镑便持续受压.

"PMI是给我们一些关于今年英国数据指引的第一个指标.经过疲弱的第四季国内生产总值(GDP)后,大家都在关注PMI数据,因此可能给英镑带来相当大的影响,"FOREX.com的研究主管Kathleen Brooks称.

英镑兑美元 下跌0.1%至1.5845,在200日移动平均1.5895美元面临强劲技术阻力.

技术分析师指出,主要支撑在1.5690美元附近,即2012年6月1.5270美元升至1月高点1.6380美元走势的61.8%回档位.

若未能守住这水准,英镑将重新测试周一触及的五个月低点1.5674美元.(完)

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