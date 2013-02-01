欧洲汇市: 英镑兑欧元下跌,PMI数据公布前走势脆弱

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
上周公布数据显示,英国经济在2012年最后一季呈现萎缩,之后英镑便持续受压.
"PMI是给我们一些关于今年英国数据指引的第一个指标.经过疲弱的第四季国内生产总值(GDP)后,大家都在关注PMI数据,因此可能给英镑带来相当大的影响,"FOREX.com的研究主管Kathleen Brooks称.
英镑兑美元 下跌0.1%至1.5845,在200日移动平均1.5895美元面临强劲技术阻力.
技术分析师指出,主要支撑在1.5690美元附近,即2012年6月1.5270美元升至1月高点1.6380美元走势的61.8%回档位.
若未能守住这水准,英镑将重新测试周一触及的五个月低点1.5674美元.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 王洋)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。