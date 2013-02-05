欧洲汇市: 英镑兑美元下滑,观望服务业PMI数据

中港个股：中原证券拟发行至多27亿元A股可转债，募资补充营运资金
路透上海4月7日 - 中国中型券商--中原证券周四晚公告称，拟发行至多27亿元人民币的A股可转换公司债，募资用于补充公司营运资金。
"英镑兑欧元已开始处在一个稍稍更好的立足之地,这意味着与上周相较,英镑更能够消化(PMI)数据不佳的影响,"Rabobank资深外汇策略师Jane Foley说.
"但由于美元今日获得更好买需,所以如果数据糟糕的话,英镑兑美元可能更容易受拖累."
英国1月服务业PMI数据定于0928发布,料为49.5.
疲弱的经济数据让英国央行料于未来数月出台新一轮量化宽松的揣测升温.
英国央行决策者将于周四会面,但市场普遍预期央行将维持利率和量化宽松总额不变.
英国央行新任总裁卡尼本周稍晚将在一个议会委员会作证,如果他暗示其青睐进一步的货币宽松措施,则亦有可能影响英镑.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/侯向明; 审校 田建华/张明钧)
路透上海4月7日 - 中国中型券商--中原证券周四晚公告称，拟发行至多27亿元人民币的A股可转换公司债，募资用于补充公司营运资金。
美国联储局所公布的货币政策会议纪要，指大多数联储官员认为今年稍后时间调整资产负债表规模应当合宜，而缩减的资产范围应包括美国国债及按揭抵押贷款证券（MBS）。其实自美国打开加息大门后，缩表也是顺序的步伐，但预计政策的转变应在实际行动前很长时间就进行市场沟通，让市场人士有充分时间应对，现时开始放声气，到实际行动，时间多久还是要有所琢磨。目前市场主要关注的是「习特会」，如果美国总统特朗普威胁要发动贸易战，就算没有缩表忧累，美股都托不住。 技术上，道指于去年11月特朗普胜出大选之后一路挟升，50天綫就从未失守，但步至3月底，开始有所不断考验，目前确为关键，若确认失守20,581预示调整浪要进一步回试近20,000点心理大关。
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。