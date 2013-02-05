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市场报道 | 2013年 2月 5日 星期二 17:26 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元下滑,观望服务业PMI数据

"英镑兑欧元已开始处在一个稍稍更好的立足之地,这意味着与上周相较,英镑更能够消化(PMI)数据不佳的影响,"Rabobank资深外汇策略师Jane Foley说.

"但由于美元今日获得更好买需,所以如果数据糟糕的话,英镑兑美元可能更容易受拖累."

英国1月服务业PMI数据定于0928发布,料为49.5.

疲弱的经济数据让英国央行料于未来数月出台新一轮量化宽松的揣测升温.

英国央行决策者将于周四会面,但市场普遍预期央行将维持利率和量化宽松总额不变.

英国央行新任总裁卡尼本周稍晚将在一个议会委员会作证,如果他暗示其青睐进一步的货币宽松措施,则亦有可能影响英镑.(完)

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