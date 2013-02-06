欧洲汇市: 英镑兑美元跌至六个月低位,关注下任央行总裁卡尼周四言论

包括部分美国对冲基金在内的投资者,已将卡尼的言论理解为他倾向于更多量化宽松措施的暗示,这些投资者并在最近几个交易日中加紧卖出英镑.

"存在抛售英镑的压力,市场也正从卡尼身上寻找某种形式的政策走向…,"基金管理人RWC Capital的主管Stuart Frost说.

"如果英国数据令人失望,我们可能看到未来几个月英镑下滑,但在1.52-1.53美元处有充分的支撑."

英镑兑美元 日内跌0.1%至1.5640美元,周二曾触及六个月来最低1.5630.交易商称,期权在1.5630到期,下方存在买盘.期权障碍位于1.5600.

欧元兑英镑 跌0.3%报0.8653英镑,从上周尾段的涨势中稍事喘息.欧洲政界人士加大声调抱怨欧元上涨带来的不利影响,这亦打压欧元.

投资者正在等待欧洲央行会否也对欧元走坚表达不满,尽管可能性很小.欧元贸易加权指数 自1月初以来上涨了3%.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四将在公布利率决定后召开记者会,届时他可能被问及强势欧元问题.(完)

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