欧洲汇市: 英镑上涨,预计涨势延续到下周

部分策略师表示,在英国央行下周公布季度通胀报告之前,英镑在未来几个交易日应能守住涨幅.央行报告包括英国的通胀和经济增长前景.

欧元兑英镑 在跌破200周移动均线切入位0.8531英镑之后,触及盘中低点0.8511英镑,后者为1月25日以来最低;然后欧元削减跌幅,最新报0.8519,日内下跌0.1%.

英镑兑美元 上涨0.2%,至1.5743,脱离周二所及的六个月低点1.5630.

"英镑空头很可能觉得他们对英镑疲软的判断有些过度,"西联汇款的英国市场分析师Nawaz Ali表示.

市场策略师表示,英国央行侯任总裁卡尼似乎倾向于继续该行控制通胀的职责，而不是促进增长.(完)

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