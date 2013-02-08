欧洲汇市: 英镑上涨,预计涨势延续到下周

标题新闻：欧盟执委会主席贾克称意大利走上经济复苏之路，而且不可能脱离欧元区--报纸
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部分策略师表示,在英国央行下周公布季度通胀报告之前,英镑在未来几个交易日应能守住涨幅.央行报告包括英国的通胀和经济增长前景.
欧元兑英镑 在跌破200周移动均线切入位0.8531英镑之后,触及盘中低点0.8511英镑,后者为1月25日以来最低;然后欧元削减跌幅,最新报0.8519,日内下跌0.1%.
英镑兑美元 上涨0.2%,至1.5743,脱离周二所及的六个月低点1.5630.
"英镑空头很可能觉得他们对英镑疲软的判断有些过度,"西联汇款的英国市场分析师Nawaz Ali表示.
市场策略师表示,英国央行侯任总裁卡尼似乎倾向于继续该行控制通胀的职责，而不是促进增长.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/李春喜; 审校 王洋)
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路透4月12日 - 亚洲新兴货币周三多上涨，因投资者对地缘政治紧张形势的疑虑有所缓解，不过市场对风险资产仍普遍持谨慎心态。
0610 GMT * 风险厌恶情绪仍在发散影响，亚洲货币持稳，但北亚市场依然紧张 * 美元/日圆下滑0.1%，欧元/美元上涨0.1%，澳元/美元持平，美国10年期公债收益率报2.29% * 美元/韩元下跌0.2%，美元/坡元下跌0.2%，美元/菲律宾披索下滑0.1%，美元/印度卢比上涨0.3% * 日股日经指数下跌1.0%，韩股持平，中国股市沪综指下跌0.3%，美国原油期货上涨0.2%，现货金上涨0.1% * 中国试图令朝鲜半岛紧张局势降温 (编译 高琦 审校 杜明霞)