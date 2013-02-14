欧洲汇市: 英镑兑美元跌至六个月低点,因英国央行报告描绘悲观前景

"英镑的疲弱反映出英国央行总裁金恩的讲话,即必要时央行准备进一步采取措施,并准备承受高通胀,"西联汇款分析师Nawaz Ali表示.

不过,由于金恩预测经济"持续"缓慢的复苏,以及周四公布的数据有可能显示零售销售出现增长,他认为未来几天英镑的跌势可能受限.

"金恩称经济出现复苏迹象,这意味着英镑可能在1.55美元附近进行一些盘整."不过,如果持续跌破1.55,下一个目标位可能是1.53.

英镑兑欧元微涨,之前欧元区的数据显示,第四季德国和法国国内生产总值(GDP)的萎缩幅度大于预期.

欧元 下跌0.2%,至0.8637英镑,距离本月稍早所及的15个月高点0.8717英镑仍不太远.(完)

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