欧洲汇市: 英镑兑美元跌至六个月低点,因英国央行报告描绘悲观前景

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
"英镑的疲弱反映出英国央行总裁金恩的讲话,即必要时央行准备进一步采取措施,并准备承受高通胀,"西联汇款分析师Nawaz Ali表示.
不过,由于金恩预测经济"持续"缓慢的复苏,以及周四公布的数据有可能显示零售销售出现增长,他认为未来几天英镑的跌势可能受限.
"金恩称经济出现复苏迹象,这意味着英镑可能在1.55美元附近进行一些盘整."不过,如果持续跌破1.55,下一个目标位可能是1.53.
英镑兑欧元微涨,之前欧元区的数据显示,第四季德国和法国国内生产总值(GDP)的萎缩幅度大于预期.
欧元 下跌0.2%,至0.8637英镑,距离本月稍早所及的15个月高点0.8717英镑仍不太远.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f