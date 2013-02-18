欧洲汇市: 英镑利空压力续增,兑美元跌至七个月低位

英镑兑美元 跌0.5%至1.5438美元,为2012年7月13日以来最低.图形分析师称,在7月13日低点1.5414处有一些支撑,若跌破该水平可能会跌向6月1日低点1.5269美元.

欧元兑英镑 上涨0.3%至0.8630英镑,距离2月1日所及的15个月高点0.8717英镑不远.

上周六英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)称,要使英国经济恢复平衡,或需要英镑进一步走软,此后英镑展开最新一轮下跌.

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的汇率分析师John Hardy称,"避险资金流枯竭,经济疲软意味着没有买入英镑的理由.我们应会看到英镑逐渐跌向1.50美元."

本周投资者将静待英国央行MPC的会议记录,以了解MPC委员之间对于央行容忍高于目标的通胀率是否存在分歧.

投资者将关注,会议记录是否谈及英镑跌势.(完)

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