欧洲汇市: 英镑利空压力续增,兑美元跌至七个月低位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
英镑兑美元 跌0.5%至1.5438美元,为2012年7月13日以来最低.图形分析师称,在7月13日低点1.5414处有一些支撑,若跌破该水平可能会跌向6月1日低点1.5269美元.
欧元兑英镑 上涨0.3%至0.8630英镑,距离2月1日所及的15个月高点0.8717英镑不远.
上周六英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)称,要使英国经济恢复平衡,或需要英镑进一步走软,此后英镑展开最新一轮下跌.
丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的汇率分析师John Hardy称,"避险资金流枯竭,经济疲软意味着没有买入英镑的理由.我们应会看到英镑逐渐跌向1.50美元."
本周投资者将静待英国央行MPC的会议记录,以了解MPC委员之间对于央行容忍高于目标的通胀率是否存在分歧.
投资者将关注,会议记录是否谈及英镑跌势.(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。