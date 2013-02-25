欧洲汇市: 英镑兑美元跌至两年半低位,因穆迪下调英国评级

今年迄今,英镑兑美元已累计下跌近7%,欧元兑英镑上涨7.5%.英国央行数据显示,受这两个货币对下挫拖累,英镑贸易加权指数 跌至17个月低位78.5.

英镑兑美元 下跌0.1%至1.5155,今日稍早曾跌至1.5073,为2010年7月中旬以来最低.交易商称,若汇价升向1.5250-1.5300,则将引发抛盘,因越来越多的投机客和投资者持悲观看法,并做空英镑.

欧元兑英镑 上涨0.8%至0.8722,距16个月高位0.8775不远.去年买进英国公债以规避欧元区危机的投资者继续出清这些仓位,英国公债期货早盘下跌逾50个跳动点.

"(降级)突显了英国所处的危险境地,亦支持投资者解除这些避险交易,"Forex.com研究主管Kathleen Brooks称.

"此次降级或将点燃人们对央行将在今年稍晚重新启动量化宽松举措的猜测.中期而言,这利空英镑;短期内我们或将看到英镑跌至1.50下方."(完)

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