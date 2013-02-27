欧洲汇市: 官员评论打压英镑下跌,聚焦GDP修正值数据

英镑兑美元 日内跌0.2%至1.5098.距离周一所及的两年半低位1.5073不远.英镑兑美元今年迄今已经下跌约7.0%.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周二表示,他投票赞成使用新资金重启量化宽松举措,他认为需要更长时间地以较慢速度购买公债.此前不久英国央行副总裁塔克称他对扩大量化宽松政策持开放态度,且英镑或需进一步贬值.

"国内生产总值(GDP)数据很重要,因为它会让我们重新想起目前英国经济的疲弱状况,"Western Union的英国市场分析师Nawaz Ali表示.

"不过今天以及下周英国央行会议之前,对英镑来说最重要的事情是昨天有关负利率的评论,这可能确保英镑/美元继续跌向1.50甚至以下."

欧元兑英镑 上升0.3%至0.8662英镑,从周一峰值0.8815大幅下滑.(完)

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