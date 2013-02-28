欧洲汇市: 英镑扬升,但涨势可能昙花一现

英镑兑欧元 也走高.欧元下跌0.2%至0.8645英镑,据称0.8680之上有欧元卖单.看到欧洲和主权投资者在0.86英镑附近逢低买入欧元.

年内迄今英镑兑美元下跌6.6%,本周稍早跌至两年半低位1.5073美元.

英国央行总裁金恩和副总裁塔克此前暗示,对于扩大资产购买规模持开放性态度,若要英国经济恢复平衡,英镑需要进一步下跌.

瑞银首席汇市分析师Mansoor Mohi-uddin称,"我们看空英镑,因央行当前故意喊话压低英镑.我们预计英镑在未来数月会跌至1.40-1.50美元区间."

其还补充称,意大利选举造成政治僵局后,欧债危机忧虑重燃,这可能限制欧元兑英镑的近期涨幅.(完)

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