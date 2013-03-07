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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 17:55 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及两年半低位，因对于扩大量化宽松的押注增多

但策略师表示，许多投资者正思考央行官员是否会为了刺激经济增长，而在1200GMT宣布新的资产购买计划。

倘若英国央行本月按兵不动，市场料将更加预期央行下月宽松政策，从而令英镑持续承压。

“有些人预计将进一步扩大量化宽松。我们基本观点认为今天不会，但正反势力非常接近，”巴克莱外汇策略师Raghav Subbarao称。

“如果央行本月没有扩大量化宽松，那基本上只是延到下个月。英镑兑美元未来数月或将触及1.45美元。”

欧元兑英镑 上涨0.5%至0.8683英镑，朝2月25日所及16个月高位0.8815英镑回升。市场人士称有一家英国银行买进欧元/英镑。(完)

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