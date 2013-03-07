欧洲汇市：英镑兑美元触及两年半低位，因对于扩大量化宽松的押注增多

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
但策略师表示，许多投资者正思考央行官员是否会为了刺激经济增长，而在1200GMT宣布新的资产购买计划。
倘若英国央行本月按兵不动，市场料将更加预期央行下月宽松政策，从而令英镑持续承压。
“有些人预计将进一步扩大量化宽松。我们基本观点认为今天不会，但正反势力非常接近，”巴克莱外汇策略师Raghav Subbarao称。
“如果央行本月没有扩大量化宽松，那基本上只是延到下个月。英镑兑美元未来数月或将触及1.45美元。”
欧元兑英镑 上涨0.5%至0.8683英镑，朝2月25日所及16个月高位0.8815英镑回升。市场人士称有一家英国银行买进欧元/英镑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/许娜; 审校 张明钧/蔡美珍)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。