英国金融市场：英镑和英债走低，市场静待通胀和就业数据

路透伦敦7月14日 - 英镑和英债价格周一走低，市场等待本周稍后公布的经济数据，据此判断英国经济复苏是否仍在轨道上，以及数据是否会促使英国央行在短期内升息。

上周，英镑兑美元录得六周来首周下跌，因一系列低于预期的数据使投资者质疑英国央行是否会在年底前升息。

如果周二和周三出炉的英国通胀和就业数据令市场失望，英镑可能承压。

“目前英镑只是稍作喘息，涨势并未改变，”Forex.com的研究部主管Kathleen Brooks表示，“英镑周二可能遭抛售，如果薪资增长强于预期，周三可能转跌为升。”

英镑多次上攻接近略低于1.72美元六年高位的阻力位，且英国是少数几个经济增长步伐更加稳健的国家之一。

如果这些因素合力导致英国央行升息，而与此同此，欧洲央行可能采取更多举措打压欧元，这可能推高英镑兑欧元。

分析师预计，周二公布的6月消费者物价指数将显示，通胀从5月触及的四年半低位1.5%升至1.6%。

英镑兑美元 下跌0.15%，报1.7078美元。英镑兑欧元 下跌0.2%，报0.7976英镑。

10年期英债收益率 攀升1个基点，报2.61%。9月英债期货 持于23个跳动点的区间内，为10天来最窄，成交清淡。