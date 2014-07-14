英国金融市场：英镑和英债走低，市场静待通胀和就业数据

美国热股：京东宣布物流业务将独立运营，股价盘初走强
路透4月25日 - 京东集团今早宣布，京东物流将独立运营，组建京东物流子集团，期望五年后成为年收入规模过千亿的物流科技服务商。京东表示，物流子集团不排除未来独立融资和上市，但目前并无任何具体计划。
路透伦敦7月14日 - 英镑和英债价格周一走低，市场等待本周稍后公布的经济数据，据此判断英国经济复苏是否仍在轨道上，以及数据是否会促使英国央行在短期内升息。
上周，英镑兑美元录得六周来首周下跌，因一系列低于预期的数据使投资者质疑英国央行是否会在年底前升息。
如果周二和周三出炉的英国通胀和就业数据令市场失望，英镑可能承压。
“目前英镑只是稍作喘息，涨势并未改变，”Forex.com的研究部主管Kathleen Brooks表示，“英镑周二可能遭抛售，如果薪资增长强于预期，周三可能转跌为升。”
英镑多次上攻接近略低于1.72美元六年高位的阻力位，且英国是少数几个经济增长步伐更加稳健的国家之一。
如果这些因素合力导致英国央行升息，而与此同此，欧洲央行可能采取更多举措打压欧元，这可能推高英镑兑欧元。
分析师预计，周二公布的6月消费者物价指数将显示，通胀从5月触及的四年半低位1.5%升至1.6%。
英镑兑美元 下跌0.15%，报1.7078美元。英镑兑欧元 下跌0.2%，报0.7976英镑。
10年期英债收益率 攀升1个基点，报2.61%。9月英债期货 持于23个跳动点的区间内，为10天来最窄，成交清淡。
10年期英债较可比德债收率差 持平在140个基点，稍早触及两周低位138.6个基点。(完)
路透4月25日 - 京东集团今早宣布，京东物流将独立运营，组建京东物流子集团，期望五年后成为年收入规模过千亿的物流科技服务商。京东表示，物流子集团不排除未来独立融资和上市，但目前并无任何具体计划。
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)