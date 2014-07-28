欧洲汇市：英镑兑欧元徘徊在两年高点附近，关注美联储会议

美国和英国的货币政策前景与欧元区迥异，欧元区本周将公布通胀数据，该数据料给官员施加压力，向低迷的经济注入更多资金。

“市场的焦点已经转向欧元，欧元在节节溃退，”纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor表示，“英镑显然是买入的首选。”

上周五公布的数据显示，英国第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.8%，较上年同期增长3.1%。周四国际货币基金组织(IMF)预测，英国将是2014年增长最快的发达经济体。

但欧元区的数据则给欧元打击。

在欧洲早盘，英镑兑欧元 近持平，报0.79135英镑，刚刚脱离上周所及的近两年高点0.7874。

英镑兑美元 近持平，报1.6977。

本周的主要事件是美国联邦储备理事会(FED)将于周二开始的政策会议，以及周五公布的非农就业数据。

投资者也将关注英国在周二公布的抵押贷款数据，以获得英国经济复苏的信息。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价