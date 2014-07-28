欧洲汇市：英镑兑欧元徘徊在两年高点附近，关注美联储会议

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国和英国的货币政策前景与欧元区迥异，欧元区本周将公布通胀数据，该数据料给官员施加压力，向低迷的经济注入更多资金。
“市场的焦点已经转向欧元，欧元在节节溃退，”纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor表示，“英镑显然是买入的首选。”
上周五公布的数据显示，英国第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.8%，较上年同期增长3.1%。周四国际货币基金组织(IMF)预测，英国将是2014年增长最快的发达经济体。
但欧元区的数据则给欧元打击。
在欧洲早盘，英镑兑欧元 近持平，报0.79135英镑，刚刚脱离上周所及的近两年高点0.7874。
英镑兑美元 近持平，报1.6977。
本周的主要事件是美国联邦储备理事会(FED)将于周二开始的政策会议，以及周五公布的非农就业数据。
投资者也将关注英国在周二公布的抵押贷款数据，以获得英国经济复苏的信息。(完)
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