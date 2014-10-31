欧洲汇市：英镑兑欧元触两周新高，欧元区通胀数据或影响ECB政策

欧盟统计局公布，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升0.4%。

该数据公布前，法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略欧洲主管Adam Myers表示：“如果欧元区通胀率为0.4%，则可能导致欧元/英镑上涨。”

1005GMT，欧元/英镑 报0.7860英镑，日内跌0.27%。

英镑兑日圆 升至五周高位，在日本央行意外进一步放松政策后上涨2%。

英镑兑美元 微跌0.04%至1.5994美元。可能连续四个月录得月度下跌，创2009年来最疲走势。(完)

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