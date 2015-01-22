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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 19:08 BJT

欧洲汇市：英镑维持在低位附近，关注欧洲央行会议

路透伦敦1月22日 - 英镑兑美元周四小幅上涨，但接近18个月低位，因英国央行两名委员改变立场赞成维持利率不变后，投资者仍然保持谨慎。

英镑兑美元 周三曾低见1.5076美元，因英国央行公布的1月会议记录显示，两位委员放弃了升息主张，维持利率不变的决议获得一致通过。

货币政策委员会的外部委员威尔和麦卡弗蒂自8月以来，一致呼吁结束在纪录低点的利率，但他俩这次表示如果现在升息，可能会导致通胀率低于目标的情况长期存在。

鉴于此，投资者将对于英国首次升息的时间押注推到约18个月后，而在数日前的押注还为15个月后。

英镑兑美元最新报1.5155美元，日内上涨0.1%，但接近18个月低点1.5036美元。

所有注意力都集中在今日稍后欧洲央行的政策会议，此次会议料宣布量化宽松计划，英镑兑欧元 在六年高位附近持稳，报0.7661英镑。

“我对QE打压欧元汇价下跌的假设深表怀疑，”在线经纪商FxPro首席分析师Simon Smith称。“市场已有充分预期，(欧洲央行)举措要非常大胆，才能打压欧元进一步下跌。”

欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。

Smith称，无论宣布什么决定，欧元兑英镑短期内都有可能反弹，但其他人则不这样认为。

“如果欧洲央行希望欧元下跌，欧元/英镑将是其中之一，我们认为在5月大选前政治风险溢价(political risk premium)重新浮现之前，英镑有上涨空间。”(完)

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