欧洲汇市：英镑维持在低位附近，关注欧洲央行会议

路透伦敦1月22日 - 英镑兑美元周四小幅上涨，但接近18个月低位，因英国央行两名委员改变立场赞成维持利率不变后，投资者仍然保持谨慎。
英镑兑美元 周三曾低见1.5076美元，因英国央行公布的1月会议记录显示，两位委员放弃了升息主张，维持利率不变的决议获得一致通过。
货币政策委员会的外部委员威尔和麦卡弗蒂自8月以来，一致呼吁结束在纪录低点的利率，但他俩这次表示如果现在升息，可能会导致通胀率低于目标的情况长期存在。
鉴于此，投资者将对于英国首次升息的时间押注推到约18个月后，而在数日前的押注还为15个月后。
英镑兑美元最新报1.5155美元，日内上涨0.1%，但接近18个月低点1.5036美元。
所有注意力都集中在今日稍后欧洲央行的政策会议，此次会议料宣布量化宽松计划，英镑兑欧元 在六年高位附近持稳，报0.7661英镑。
“我对QE打压欧元汇价下跌的假设深表怀疑，”在线经纪商FxPro首席分析师Simon Smith称。“市场已有充分预期，(欧洲央行)举措要非常大胆，才能打压欧元进一步下跌。”
欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。
Smith称，无论宣布什么决定，欧元兑英镑短期内都有可能反弹，但其他人则不这样认为。
“如果欧洲央行希望欧元下跌，欧元/英镑将是其中之一，我们认为在5月大选前政治风险溢价(political risk premium)重新浮现之前，英镑有上涨空间。”(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 王丽鑫；审校 王洋)