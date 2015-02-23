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市场报道 | 2015年 2月 23日 星期一 19:02 BJT

欧洲汇市：英镑小升，关注美联储主席叶伦在国会的证词陈述

升息预期，以及因此导致的英债收益率上涨，使英镑与美元成为少数能够轻松让投资者获得回报的主要货币。

“我们已经争论了相当一段时间，英镑的潜力在金融市场上被低估，”丹麦丹斯克银行分析师表示。最新的市场仓位数据显示，押注英镑进一步走低的仓位急剧减少。

英镑兑欧元 上涨0.4%至0.7358英镑，兑美元 走低0.2%至1.5370。

过去一年市场对英国利率的猜测普遍错误，不到一年之前，市场普遍认为英国的首次升息将在2014年11月。

英国在线散户股票经纪商Share Centre周一公布的报告计算得出，英镑走强使第四季公布财报的英国公司营收减少27亿美元。

由于所有主要银行仍预期欧元将进一步下跌，如果本周美联储主席叶伦的证词支持了今年年中美国升息的预期，英镑本周将追随美元走高。(完)

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