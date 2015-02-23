欧洲汇市：英镑小升，关注美联储主席叶伦在国会的证词陈述

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
升息预期，以及因此导致的英债收益率上涨，使英镑与美元成为少数能够轻松让投资者获得回报的主要货币。
“我们已经争论了相当一段时间，英镑的潜力在金融市场上被低估，”丹麦丹斯克银行分析师表示。最新的市场仓位数据显示，押注英镑进一步走低的仓位急剧减少。
英镑兑欧元 上涨0.4%至0.7358英镑，兑美元 走低0.2%至1.5370。
过去一年市场对英国利率的猜测普遍错误，不到一年之前，市场普遍认为英国的首次升息将在2014年11月。
英国在线散户股票经纪商Share Centre周一公布的报告计算得出，英镑走强使第四季公布财报的英国公司营收减少27亿美元。
由于所有主要银行仍预期欧元将进一步下跌，如果本周美联储主席叶伦的证词支持了今年年中美国升息的预期，英镑本周将追随美元走高。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王洋/李春喜)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)