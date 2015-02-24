欧洲汇市：英镑兑欧元触及七年高点，关注央行总裁卡尼国会证词

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
英镑兑欧元 升至0.7317英镑，日内上涨0.2%。福布斯发表评论前报0.7328。英镑兑美元 持平于1.5452没有，但兑欧元涨势推动英镑贸易加权指数 升至91，为逾六年最高。
“如果他们像通胀报告里那样保持收紧倾向，对英镑可能是利好，”IronFX Global全球外汇策略主管Marshall Gittler称。
荷兰国际集团外汇分析师Petr Krpata称，英国央行若明确首次升息时间，或推动欧元/英镑跌至0.73英镑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/王丽鑫；审校 蔡美珍/张若琪)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)