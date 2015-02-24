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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 17:45 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及七年高点，关注央行总裁卡尼国会证词

英镑兑欧元 升至0.7317英镑，日内上涨0.2%。福布斯发表评论前报0.7328。英镑兑美元 持平于1.5452没有，但兑欧元涨势推动英镑贸易加权指数 升至91，为逾六年最高。

“如果他们像通胀报告里那样保持收紧倾向，对英镑可能是利好，”IronFX Global全球外汇策略主管Marshall Gittler称。

荷兰国际集团外汇分析师Petr Krpata称，英国央行若明确首次升息时间，或推动欧元/英镑跌至0.73英镑。(完)

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