欧洲汇市：英镑兑美元反弹回升，美元劲扬过后稍事喘息

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
“市场在预期美联储首先上调利率，上周公布的非农就业数据又使这个预期增强，”荷兰合作银行驻伦敦外汇策略师Jane Foley表示。
“但如果看欧元/英镑的表现，情况却有些不同...尽管英国5月初将迎来大选，英国高收益率的吸引力支撑英镑/欧元保持相对坚挺。”
随着欧元区启动量化宽松(QE)，利差开始有利于英镑，英国10年期公债收益率(殖利率) 和10年期德债收益率 之差达到1997年以来最阔，提振了英镑。
在英国公布的经济数据好转之后，英镑兑美元扳回上周2.5%的跌幅。
但英国5月7日大选可能难以产生明确的获胜者，可能使市场面临不确定性，这对升息的预期构成威胁。
英国周二和周三将公布工业和制造业产出数据，数据料显示增长加快，交易员将会对此密切关注。(完)
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路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
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