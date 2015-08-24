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市场报道 | 2015年 8月 24日 星期一 16:28 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，全球股市大跌冷却英国央行升息预期

他们觉得欧元“非常可能”继续上涨，达到5月高位0.7484英镑，并可能触及0.7635英镑。

英镑兑美元 也下跌，周一盘初跌0.25%至1.5660，帮助压低英镑贸易加权指数 至93.40。上周该指数触及七年高位94.80。

货币市场交易员对英国央行首次升息时间的预期推迟到明年六月或更晚。本月稍早英国央行公布季度通胀报告前，对首次升息时间的预期还是1月/2月。

不过随后中国股市大跌及人民币贬值导致全球市场急剧下降。(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋/王丽鑫；审校 许娜/张涛)

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