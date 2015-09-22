欧洲汇市：英镑/欧元徘徊在一个月高点附近，市场预期英央行终将升息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
欧元兑英镑 小跌至0.7212英镑，今日稍早触及一个月低位0.7197。英镑兑美元 跌0.2%至1.5480美元。
美元指数 触及近两周高位，此前美联储官员讲话重燃美国仍将在今年稍晚升息的预期。
“考虑到英国和美国利率高度相关，市场认为美联储和英国央行将会同步升息，英镑一直受益于美联储今年升息机率较高的市场溢出效应，”荷兰国际集团(ING)策略师Petr Krpata称。
大多数分析师认为，英国央行将等到美联储行动后再升息，此外许多人认为，距离英国升息不远了。 (完)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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