欧洲汇市：英镑/欧元徘徊在一个月高点附近，市场预期英央行终将升息

欧元兑英镑 小跌至0.7212英镑，今日稍早触及一个月低位0.7197。英镑兑美元 跌0.2%至1.5480美元。

美元指数 触及近两周高位，此前美联储官员讲话重燃美国仍将在今年稍晚升息的预期。

“考虑到英国和美国利率高度相关，市场认为美联储和英国央行将会同步升息，英镑一直受益于美联储今年升息机率较高的市场溢出效应，”荷兰国际集团(ING)策略师Petr Krpata称。

大多数分析师认为，英国央行将等到美联储行动后再升息，此外许多人认为，距离英国升息不远了。 (完)

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