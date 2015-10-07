欧洲汇市：英镑兑美元触及逾两周高位，因英国工业生产数据改善

路透伦敦10月7日 - 英镑兑美元周三升至逾两周最高，此前公布的数据显示，8月工业生产在7月回落后反弹的幅度优于预期，推动英镑回升至1.53美元上方。

近期数据及政策讯号对英镑来说好坏不一，工业生产数据又为此添上一例；投资人已经将英国央行的升息预期推迟至明年稍晚。

部分市场人士表示，升息预期的转变有些过度，周三公布的工业生产数据给英镑带来了更为正面的基调，并推升英债收益率。

“欧洲固定收益投资产品今日表现落后。再加上工业生产数据改善，我们已经见到英镑上涨，特别是兑欧元，”巴克莱汇率策略师Nick Sgouropoulos表示。

“在明日英国央行政策会议结束前，我们的观点是利率市场在推后明年升息预期方面有些过度。因此，欧元/英镑目前面临的风险为下行。”

1522 GMT, 英镑兑美元日内上涨0.6%，报1.5325美元，英镑兑欧元涨0.75%，报0.7346英镑。

Sgouropoulos称，巴克莱分析师预期年底前欧元兑英镑将跌至0.7英镑，因预期欧央行将祭出更多量化宽松政策。

美银美林也担忧货币市场在推后英国升息时间预期方面有些过度，不过，他们对由此对英镑持更乐观看法有所保留。

该行分析师表示，在周四英国央行会议结束前，英镑面临的风险是“不对称的”，但仍有风险。

他们在一份报告中称，“尽管市场将英国首次升息时间预期推迟至2017年，但如果英国央行对经济的评估悲观，且九位决策者全部投票支持维持利率不变的风险仍可能给英镑施加进一步压力。”

法国兴业银行分析师认为，押注英镑兑美元走软，是防范全球经济情势再度紧张，重现失去的十年间经济微幅成长或无成长惨状的良好风险对冲选择。