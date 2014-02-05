欧洲汇市：英镑兑美元跌至七周低调，此前公布的服务业PMI数据逊于预期

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 英国服务业PMI降至6月来最低，不及预期
* 升息预期被押后
* 英国央行周四将宣布货币政策决定
路透伦敦2月5日 - 英镑兑美元周三跌至七周低点，因此前公布的英国1月服务业采购经理人指数(PMI)逊于预期，扶助市场进一步押后升息预期。
英镑兑美元 跌至12月17日来最低的1.6252美元，此前调查公司Markit表示，PMI数据与今年第一季经济成长0.8%的相对强劲表现相一致，但该指数从12月的58.8跌至58.3，逊于路透调查预期的59.0。
英镑尾盘报1.6303美元，跌0.1%。
欧元兑英镑 升至两周半最高的0.8334英镑，尾盘升0.3%，报0.8302英镑。
在10个发达国家(G10)当中，英镑是去年下半年走势最好的货币，因市场预期英国经济复苏将使英国央行在主要央行中率先升息。
但在英国央行总裁卡尼表示在升息前经济还需进一步复苏，以及部分经济数据逊于预期后，上述预期近几周被押后，拖累英镑表现。(完)
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路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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