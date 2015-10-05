欧洲汇市：英镑兑美元下跌，此前英国公布疲弱的服务业数据

路透伦敦10月5日 - 英镑兑美元周一下跌，此前公布的英国服务业月度调查将仅存的英国央行会很快提升利率的预期击碎。

英国服务业采购经理人(PMI)指数触及2013年5月以来最低，远低于分析师预期以及上个月的数字。服务业是英国经济最主要领域。

数据公布后，英镑兑美元 跌近0.5美分，至1.5161美元，跌幅为0.2%，回吐之前录得的部分涨幅，在上周五美国公布疲弱的就业数据后，英镑跟随其他货币一道上扬。

“这使英镑下跌的合情合理。”Western Union货币对冲经理Tobias Davis称，“今日的走势进一步证明，现在谈论升息还为时过早。加之今天上午的数据显示外部环境恶化，预计直到明年都不会行动。”

英镑兑欧元小幅上扬0.1%，报0.7383英镑。

在疲弱的美国就业数据公布后，市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会等到2016年才升息。PMI数据更增加了全球经济正走下坡路的总体感觉。

如果全球经济真的放缓，且利率前景在可预见的未来保持不变，则英镑和美元会最先受挫。两者在过去的一年里上涨，因预期官方和市场利率将上升，而日本和欧洲的利率将保持在低位。

“我们认为英镑的下行将是有限的，因为利率市场已经将英国央行开始升息的预期推迟至2017年2月，”法国巴黎银行在下午发给客户的一份报告中称。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 muh)