欧洲汇市：英镑兑欧元触及一年高位，因英国就业率大幅攀升

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦1月22日 - 英镑周三劲升，此前英国失业率骤降，驱使投资人将英国央行可能升息的时间提前。
在就业数据公布后，欧元兑英镑 从0.8226英镑下跌至一年低位0.8181英镑，下跌0.6%。
英镑兑美元 则从1.6464美元跳涨至1.6580美元，此为约三周高位。在数据公布后，英镑兑欧元和美元成交量急升。
英镑兑美元短期阻力在1月2日高位1.6605美元，若英镑升穿该水平，将升至近两年半高位。在就业数据公布后，英镑兑日圆 和瑞郎 也急涨。
英国截至11月的三个月失业率跌至7.1%，只比英国央行曾说过会考虑升息的7%门槛高出0.1个百分点。分析师原本预期失业率将降至7.3%。
英国货币市场正进一步消化英国在11个月后升息的可能性，周二时，市场消化英国在12个月后升息的机率。
市场目前预期英国在18个月后升息的机率为60%。
英镑兑欧元攀升，受助于10年期英债和可比德债收益率差走宽，在就业数据公布后，该收益率差触及逾八年来最宽水平。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申