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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 23:16 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及一年高位，因英国就业率大幅攀升

路透伦敦1月22日 - 英镑周三劲升，此前英国失业率骤降，驱使投资人将英国央行可能升息的时间提前。

在就业数据公布后，欧元兑英镑 从0.8226英镑下跌至一年低位0.8181英镑，下跌0.6%。

英镑兑美元 则从1.6464美元跳涨至1.6580美元，此为约三周高位。在数据公布后，英镑兑欧元和美元成交量急升。

英镑兑美元短期阻力在1月2日高位1.6605美元，若英镑升穿该水平，将升至近两年半高位。在就业数据公布后，英镑兑日圆 和瑞郎 也急涨。

英国截至11月的三个月失业率跌至7.1%，只比英国央行曾说过会考虑升息的7%门槛高出0.1个百分点。分析师原本预期失业率将降至7.3%。

英国货币市场正进一步消化英国在11个月后升息的可能性，周二时，市场消化英国在12个月后升息的机率。

市场目前预期英国在18个月后升息的机率为60%。

英镑兑欧元攀升，受助于10年期英债和可比德债收益率差走宽，在就业数据公布后，该收益率差触及逾八年来最宽水平。(完)

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