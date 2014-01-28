英国金融市场：英镑反弹，GDP数据一度令部分英镑多头投资人失望

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 英镑持平，扳回稍早跌幅
* 关注周三美联储会议结果和英国央行总裁卡尼讲话
路透伦敦1月28日 - 英镑周二扳回稍早跌幅，英国GDP数据和预期一致，让原本预测数据好于预期的部分投资者措手不及，令英镑一度下跌。
英镑兑美元 持平在1.6584美元，在GDP数据后跌至1.6536低位。美元周二走低，受累于12月美国耐久财订单意外下降。
欧元英镑 跌0.1%，至0.8238英镑，在英国GDP数据出炉后，欧元升至0.82535高位。
英国周二官方数据显示，2013年该国经济录得金融危机以来最快年增速，尽管第四季增长率略有放缓。英国统计局称，英国2013年GDP增长1.9%，创2007年以来最高。2013年第四季国内生产总值(GDP)较上季增长0.7%，符合路透调查预估，这支持了对于2014年亮丽前景的预期。
英国央行总裁卡尼周三发表讲话，以及未来几周英国经济数据将可恣带动英镑走势，投资人认为2月12日公布的央行通胀报是下一个重要事件。
英债期货 跌20个跳动点，报109.37，在美国耐久财订单数据后，一度升至109.52日内高位。
英债对英国GDP数据的反应短暂。10年期英债 收益率升3个基点，报2.81%。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申