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市场报道 | 2014年 1月 29日 星期三 01:48 BJT

英国金融市场：英镑反弹，GDP数据一度令部分英镑多头投资人失望

* 英镑持平，扳回稍早跌幅

* 关注周三美联储会议结果和英国央行总裁卡尼讲话

路透伦敦1月28日 - 英镑周二扳回稍早跌幅，英国GDP数据和预期一致，让原本预测数据好于预期的部分投资者措手不及，令英镑一度下跌。

英镑兑美元 持平在1.6584美元，在GDP数据后跌至1.6536低位。美元周二走低，受累于12月美国耐久财订单意外下降。

欧元英镑 跌0.1%，至0.8238英镑，在英国GDP数据出炉后，欧元升至0.82535高位。

英国周二官方数据显示，2013年该国经济录得金融危机以来最快年增速，尽管第四季增长率略有放缓。英国统计局称，英国2013年GDP增长1.9%，创2007年以来最高。2013年第四季国内生产总值(GDP)较上季增长0.7%，符合路透调查预估，这支持了对于2014年亮丽前景的预期。

英国央行总裁卡尼周三发表讲话，以及未来几周英国经济数据将可恣带动英镑走势，投资人认为2月12日公布的央行通胀报是下一个重要事件。

英债期货 跌20个跳动点，报109.37，在美国耐久财订单数据后，一度升至109.52日内高位。

英债对英国GDP数据的反应短暂。10年期英债 收益率升3个基点，报2.81%。(完)
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