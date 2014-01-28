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市场报道 | 2014年 1月 29日 星期三 07:47 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元持平，收复英国GDP数据出炉后录得的跌幅

路透伦敦1月28日 - 英镑收复周二盘初跌幅。此前下滑，因英国经济成长数据符合分析师预期，让原本预测数据好于预期的部分投资者措手不及。

英镑兑美元 持平于1.6584美元，英国GDP数据公布后一度低见1.6536。

欧元兑英镑 小跌0.1%至0.8238英镑，数据出炉后一度高见0.82535。

英国统计局称，2013年第四季国内生产总值(GDP)较上季增长0.7%，符合路透调查预估，但较前一季增幅略有放慢。英国2013年全年GDP增长1.9%，远高于之前一年的0.3%，且为2007年以来最大增幅。

英国央行总裁卡尼周三的演说以及未来几周的英国数据，可能左右英镑走势。投资者认为下一个重大事件是，2月12日英国央行通胀报告。(完)
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