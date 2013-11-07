英国金融市场：英镑/欧元触及10个月高位，因英国和欧洲央行政策路线迥异

* 欧洲央行意外减息，令欧元全面下挫

* 强劲的英国数据支撑对英国央行将收窄政策的预期

* 英债/德债收益率差走宽，焦点在下周的通胀报告

路透伦敦11月7日 - 英镑兑欧元周四跳涨至10个月高位，此前欧洲央行意外下调指标再融资利率，而英国央行则宣布维持货币政策不变。

欧元区经济复苏仍然脆弱，但近期英国经济数据强劲，尽管英国央行周四宣布维持利率不变，但投资人愈发预期英国央行将较其预期提早收紧政策。

欧元兑英镑 重挫至0.83英镑，此为1月中来最低，之后小幅反弹，至0.8340英镑，下跌0.7%。英镑涨势推高英镑贸易加权指数 至83.5的一个月高位。

不过，英镑兑美元 下跌0.4%，至1.6024美元，因美国公布第三季GDP初值优于预期，令英镑回吐本周稍早在强劲的英国服务业和工业生产数据后录得的部份升幅。

“欧洲央行减息令人意外，我们建议投资人作空欧元兑英镑，”Caxton FX汇市策略师Sasha Nugent说。

欧洲央行周四宣布调降指标利率25个基点，至纪录新低0.25%，透过宽松政策来应对通胀意外下滑，支持欧元区疲弱经济复苏。

欧洲央行总裁德拉吉警告，欧元区可能在较长一段时间出现低通胀，他补充说，欧洲央行有更多支撑经济成长及防止经济滑入通缩的工具。

英国央行周四维持政策不变，坚守维持利率于低档直到复苏站稳脚跟的承诺。央行自2009年3月以来便维持指标利率于记录低点0.5%。

市场焦点目前放在下周公布的英国通胀报告，预期英国央行可能上调经济成长预估，以及调整其对就业市场的预期。

英镑隔夜银行间拆放款平均利率正消化英国央行在两年内升息的机率为25%。

“市场还没有完全消化欧洲央行减息的消息，”法国兴业汇市策略师Alvin Tan说，“我们维持对透过作空欧元/英镑表达看空欧元观点的建议。”

10年期英债 较可比德债 收益率差走宽，至9月中来最宽水平。收益率差给予投资人藉口卖出欧元，买入英镑。

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