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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 23:33 BJT

英国金融市场：英镑上涨，此前英国央行委员麦卡弗蒂提及升息

路透伦敦2月25日 - 英镑兑美元和欧元周二延续涨势，此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂称，市场预期明年春季升息“并非不合理”。

英镑兑美元 在麦卡弗蒂发表评论不久后一度上探1.6719美元高位，最新上涨0.4%，英国工业联盟(CBI)公布2月零售销售强劲，也支撑英镑人气。

欧元兑英镑 从该官员讲话前的0.82374英镑最低降至0.8228英镑，欧洲汇市尾盘跌0.1%。

麦卡弗蒂重申英国央行在本月稍早的评论，即市场预期明年第二季升息，与央行维持通胀接近目标一致。他称，“在这个意义上，不得不说市场预期并非不合理。”

麦卡弗蒂还表示，英镑进一步走强让人担忧，有可能导致升息延期，不过他补充表示，当前的英镑汇价对英国出口商并不构成严重问题。

三菱东京日联银行策略师Lee Hardman称，“我认为此番言论将温和支撑英镑。”

“我认为今年英镑的表现将持续优于欧元和美元，除非英国经济失去大量上行动能，或通胀率意外大跌，”他表示，英镑兑美元今年可能升穿1.70美元，欧元兑英镑可能跌向0.77英镑。

英债价格微幅上升，走势和德债和美债一致。

1130 GMT后不久，3月英债期货 短暂触及109.65日内低位，下跌14个跳动点，此前英国工业联盟(CBI)公布英国2月零售销售差值为正37，创2012年6月以来最高。不过，英债在尾盘上涨，最新报大约109.94，上涨16个跳动点。(完)

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